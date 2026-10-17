Siyonist İsrail ihlallerine devam ediyor: Gazze Şeridi'nde bir Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail'e ait İHA, Refah kentindeki Mevasi bölgesini hedef aldı.
Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun saldırıları, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.
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