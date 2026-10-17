Siyonist İsrail ihlallerine devam ediyor: Gazze Şeridi'nde bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail'e ait İHA, Refah kentindeki Mevasi bölgesini hedef aldı.

Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun saldırıları, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör