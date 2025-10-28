Siyonist İsrail Kuneytra’daki ihlallerine devam ediyor

Ayrıca İsrail ordusuna ait 10 araçlık başka bir konvoy da Ayn el-Nuriyye köyüne baskın düzenleyerek kısa süreliğine köy yolunda kontrol noktası kurdu.

ÇATIŞMASIZLIK HATTI İÇİNDE ASKERİ DEVRİYELER

İsrail ordusunun, 1974'te oluşturulan çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurup devriyeler gerçekleştiriyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.