Siyonist İsrail Lübnan’a saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı

Yerel kaynaklara göre, Msayleh köyünde ağır iş makinelerinin bulunduğu bir bölge hedef alındı, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yoldan geçen bir sebze kamyonunun vurulduğunu, olayda bir Suriyelinin yaşamını yitirdiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI AOUN'DAN SERT TEPKİ: "SİVİL ALTYAPIYA SALDIRI"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, saldırıyı kınayarak bunun "sivil altyapıya yönelik bir saldırı" olduğunu söyledi.

Aoun, "Güney Lübnan, hiçbir gerekçe veya bahane olmaksızın, İsrail'in sivil tesislere yönelik açık saldırısının hedefi haline geldi" diyerek saldırının Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleştirilmesi nedeniyle "özellikle endişe verici" olduğunu ifade etti.