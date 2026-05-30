Siyonist İsrail Lübnan’da işgale devam ediyor: Ordunun güneyde işgalini genişleterek Nebatiye kenti yakınlarına ulaştığı iddia edildi

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Yahmur beldesi üzerinden Litani Nehri'nin kuzeyindeki Doğu Zavtar ve Şakif Ernun beldelerine kadar ilerleyerek işgalini genişlettiğini belirtti.

Kaynak, "İsrail, Litani Nehri'ni aşarak Nebatiye kent merkezinin yakınlarına kadar ulaştı." dedi.

LÜBNAN ORDUSU GÜVENLİK AMACIYLA MEVZİLERİ BOŞALTTI

İsrail'in son dönemde saldırılarını ve kara ihlallerini artırdığına dikkati çeken kaynak, "İsrail ordusunun ilerlediği bölgelerde Lübnan ordusu, askerlerin güvenliğini korumak amacıyla mevzilerini boşalttı. Güç dengesizliği ve İsrail'in askeri nokta ve personeli hedef alan saldırılarının sürmesi nedeniyle bu adım atıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak, boşaltılan askeri noktaların sayısına ilişkin bilgi vermekten kaçınırken, "İsrail güçlerinin bulunduğu bölgelerde Lübnan ordusunun varlığı bulunmuyor." diye konuştu.

Lübnan ordusunun mevcut önceliğinin ülke içindeki istikrarı korumak olduğunu vurgulayan kaynak, İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin iç siyasi tartışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Kaynak, sahadaki askeri tırmanış ile dün ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail askeri heyetleri arasındaki görüşmeler arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığını belirterek, İsrail'in saldırı ve ihlallerinin son günlerde artarak devam ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Litani Nehri'ni geçtiğini açıklamıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

