Siyonist İsrail, Lübnan’ın güney kenti Tyre’ye saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti
Katil İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki Tyre kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.
ENKAZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü; buna bağlı olarak can kaybının artabileceği kaydedildi.
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