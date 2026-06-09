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  • Siyonist İsrail, Lübnan’ın güney kenti Tyre’ye saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti

Siyonist İsrail, Lübnan’ın güney kenti Tyre’ye saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki Tyre kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı.

Siyonist İsrail, Lübnan’ın güney kenti Tyre’ye saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti
İHA

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.

ENKAZ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü; buna bağlı olarak can kaybının artabileceği kaydedildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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