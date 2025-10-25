Siyonist İsrail Lübnan’ın güneyine İHA saldırısı düzenledi

Siyonist İsrail ordusunun Lübnan 'ın Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleştirilen saldırıda can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

NEBATİYE'DE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu, bir gün önce de Nebatiye'de iki araca İHA saldırısı düzenlemiş ve üç kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.