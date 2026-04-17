Siyonist İsrail, Mescid-i Aksa Cami İmamı Sabri’nin camiye girişine izin vermedi

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin cuma namazı öncesi camiye girişine izin vermedi.

AKSA BİZİM KALBİMİZDE VE DİLİMİZDE KALACAK

Sabri, camiye girmek isterken Bab el-Esbat kapında İsrail polisi tarafından durduruldu. Şeyh Sabri, girişin herhangi bir resmi karar olmadan engellendiği belirterek, "Bu keyfi bir tedbir, adaletsiz bir prosedürdür. Aksa bizim kalbimizde ve dilimizde kalacak" dedi.

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Sabri, Kudüs'teki İslami Yüksek Heyet'in başkanlığını yapmıştı.