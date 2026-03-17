Siyonist İsrail Mescid-i Aksa’yı 18 gündür kapalı tutuyor

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 18 gündür ibadete kapalı tutulduğu belirtildi.

"YETKİ İHLALİ" VURGUSU

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın yönetimi, giriş-çıkışların düzenlenmesi ve gerektiğinde kapatılması yetkisinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne ait olduğu hatırlatıldı. İsrail polisinin bu alana müdahalesinin açık bir yetki ihlali olduğu ifade edildi.

TARİHİ STATÜ TEHLİKEDE

Kudüs Valiliği, söz konusu uygulamanın Mescid-i Aksa'nın mevcut tarihi ve hukuki statüsünü zedelediğini vurguladı. Açıklamada, bu tür adımların gelecekte ibadetin keyfi şekilde engellenmesine yol açabilecek tehlikeli bir emsal oluşturabileceği belirtildi.

Ayrıca uygulamaların yalnızca Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayabileceği, Kudüs'teki diğer kutsal mekanlara da yayılabileceği uyarısı yapıldı.

İSRAİL'İN KISITLAMALARI

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.