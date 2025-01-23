Siyonist İsrail öldürdüğünü iddia etmişti: O komutan yeniden ortaya çıktı

İsrail'in 7 ay önce öldürdüğünü öne sürdüğü Kassam Tugayları komutanlarından Hüseyin Feyyad, Gazze'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Feyyad'ın Gazze'de Filistinliler ile bir araya gelerek konuştuğunu gösteren bir video yayımlandı.

İsrail ordusunun Gazze'de yol açtığı yıkımlar arasında vatandaşlarla buluşan Feyyad, Gazze halkı olarak bir savaşa maruz kaldıklarını söyledi.

Gazze'de zarar gören Filistinlilerin "zafer nerede?" diye sorabileceğini dile getiren Feyyad, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşların hedefleri vardır. Hedef sahibi de istediğini elde edememişse yenilmiş demektir. Askeri ve askeri olmayan kurallara göre, güç sahibi olan taraf zafer elde etmemişse yenilmiştir, zayıf olan taraf da yenilmemişse zafer elde etmiştir."

İsrail'in Gazze'de yıkımdan başka bir hedefe ulaşamadığına işaret eden Feyyad, Gazze'nin başı dik onurlu bir zaferle bu savaştan çıktığını ifade etti.

İsrail ordusu, 23 Mayıs 2024'te iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile iş birliğinde Kassam Tugayları'nın Beyt Hanun birliğinin komutanı Hüseyin Feyyad'ı öldürdüğünü iddia etmişti.