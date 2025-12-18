Siyonist İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde ihlallerini sürdürüyor

Görgü tanıklarına göre, Gazze kentinin doğu bölgelerini hedef alan İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi 'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinin kuzey ve doğu bölgelerine saldırılar düzenlediği ifade edildi.

HAN YUNUS VE REFAH'A BOMBARDIMAN

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinin kuzey ve doğu kesimlerini bombaladı. Hedef alınan bölgelerden yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze ve Refah'taki bazı noktalara hedef gözetmeksizin ateş açtığı belirtilirken, ateşkes ihlallerinin sürdüğü vurgulandı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 394 Filistinliyi öldürdü, binden fazla kişiyi yaraladı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın, 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.