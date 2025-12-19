Siyonist İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı
İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına yönelik saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynaklara göre Gazze kentinin doğu mahalleleri ile Han Yunus’un doğu ve kuzey bölgeleri hedef alındı.
Siyonist İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına hava saldırıları, topçu atışı ve silahlı tacizlerle saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.
Han Yunus'un doğusu, İsrail savaş uçaklarının yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla sarsıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede sık sık silah sesleri duyuldu.
BALIKÇILARA ATEŞ AÇILDI
Kentin batı kesimlerinde ise İsrail hücum botlarının, denize açılan Filistinli balıkçı teknelerine makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi.
Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısının ardından vurulan bölgelerden yoğun dumanlar yükseldi.
İsrail'in hava saldırıları ve topçu atışlarında hangi noktaların hedef alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.