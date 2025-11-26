Siyonist İsrail ordusu Batı Şeria’da 6 ticari tesisi yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun El Halil'in güneyindeki Ramadin ve Zahiriye beldelerini birbirine bağlayan Ineb el-Kebira bölgesine baskın düzenledi.

20 İŞLETMEYİ KAPSAYAN 6 TİCARİ TESİS YIKILDI

Ramadin Belediye Başkanı Ahmed ez-Zeğarine, İsrail ordusunun bölgeye askeri buldozer ve ağır iş makineleriyle baskın düzenlediğini belirtti. Yıkılan 6 ticari tesisin, yaklaşık 20 işletmeyi kapsadığını aktaran ez-Zeğarine, bu işletmelerin birçok Filistinli ailenin tek geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Ayrıca İsrail ordusu Zahiriye beldesini Ramadin'e bağlayan ve yıktığı ticari işletmelere giden yolları da kapattı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.