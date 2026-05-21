Siyonist İsrail ordusu Batı Şeria'da bir zekat merkezini kapattı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Cenin kent merkezindeki Zekat Fonları Komitesi binasına baskın düzenledi.

BAZI EŞYALARA EL KONULDU

İsrail askerlerinin komite merkezindeki bazı eşyalara el koyduğu ve binayı kapattığı ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail askerlerinin Cenin kent merkezine de baskın düzenlediği belirtildi.

Askerlerin çarşıdaki bir iş yerine baskın yaparak, içeride bulunan tarım malzemelerine el koyduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti, son dönemde İsrail ordusunun sık sık düzenlediği baskın ve operasyonlarla gündeme geliyor.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Kampı'nda başlayan saldırılar, daha sonra Tulkerim ve Nur Şems kamplarına yayılmıştı.

Söz konusu saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkılmış, 50 binden fazla Filistinli yerinden edilmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör