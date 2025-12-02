Siyonist İsrail ordusu Batı Şeria’da Filistinli tutuklunun evini yıktı

Sabahın erken saatlerinde bölgeye yoğun askeri takviye sevk eden İsrail güçleri, evi kuşattıktan sonra çevrede yaşayanları dışarı çıkardı ve mahalleyi tamamen abluka altına aldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAYATI DURDURDU

Valilikten yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin bölge genelinde sokağa çıkma yasağı uygulamayı sürdürdüğü belirtilirken, bu durumun okullarda eğitimin aksamasına, kamu ve özel kurumların faaliyetlerinin durmasına ve halkın temel hizmetlere erişiminin engellenmesine neden olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik baskınları da devam etti.

Ordunun, geçen hafta 4 gün boyunca baskını sürdürdüğü, 29 Kasım'da çekildiği ve dün yeniden bastığı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde salı günü okullar tatil edildi.

Tubas'taki Filistin Eğitim Müdürü Azmi Belavine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, vatandaşların sokağa çıkmasına izin vermemesi nedeniyle salı günü eğitime ara verileceğini söyledi.

Belavine, okulların bir sonraki duyuruya kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.