Siyonist İsrail ordusu Batı Şeria’da köyleri abluka altına aldı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Naleyn köyündeki İsrail askeri kontrol noktasına ateş açıldığı yönündeki haberlerin ardından İsrail ordusunun Naleyn, Bilayn ve Harbasa Beni Haris köylerinin girişlerindeki demir kapıları kapatarak, giriş ve çıkışları engellediği ifade edildi.

13 KÖY RAMALLAH'A ULAŞAMIYOR

Köy girişlerinin kapatılmasıyla birlikte, bölgede yaşayan 13 köy sakininin Ramallah kentine gidiş ve gelişlerinin tamamen kesildiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Haşmonaim kontrol noktası yakınlarında güvenlik çiti çevresinde silahlı bir saldırı düzenlendiği, olayda yaralanan olmadığı ve bir kişinin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye çok sayıda birlik sevk edildiği ve saldırganın arandığı ayrıca bölgedeki bazı köylerin abluka altına alındığı belirtildi.