Siyonist İsrail ordusu Batı Şeria’ya baskın düzenledi: 1 Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Cenin'in batısındaki Yamun beldesine gerçekleştirdiği baskında, açılan ateş sonucu 15 yaşındaki Murad Ebu Seyfeyn'in yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin öldürülen çocuğun cenazesini alıkoyduğu da belirtildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun dünkü haberinde, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Yamun beldesine baskın düzenlediği ve bu esnada Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak yaraladıktan sonra gözaltına aldığı belirtilmişti.