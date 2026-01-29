Siyonist İsrail ordusu Doğu Kudüs’teki Hizma beldesini 3 gündür kuşatma altında tutuyor

Siyonist İsrail ordusunun, 3 gündür kuşatma altında tuttuğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusunda yer alan Hizma beldesinde, evlere baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

KUŞATMA 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DE SÜRÜYOR

Hizma Belediye Başkanı Nevfan Salahaddin, İsrail ordusunun beldeye yönelik sıkı ablukayı üçüncü gününde de sürdürdüğünü açıkladı. Salahaddin, kuşatmanın yalnızca çarşamba akşamı iki saatliğine kaldırıldığını, ardından Hizma'nın yeniden kuşatma altına alındığını belirtti.

Gece boyunca İsrail askerlerinin evlere baskınlar düzenlediğini aktaran Salahaddin, bazı evlerin askeri noktalara çevrildiğini, vatandaşların korkutulduğunu ve ev eşyalarına zarar verildiğini söyledi. Çok sayıda gencin gözaltına alındığı ve sorguya götürüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Hizma beldesinde, İsrail ordusuna bağlı büyük askeri birliklerin hâlâ konuşlu olduğu bildirildi.

Hizma beldesi, işgal altındaki Kudüs çevresinde İsrail ordusunca yürütülen bir dizi askeri önlem kapsamında devam eden gerilime sahne oluyor.

İsrail ordusu dün Hizma beldesindeki ablukayı sıkılaştırarak, belde sokaklarında Filistinlilere buranın "kapalı askeri bölge" olduğu ve "bir sonraki emre kadar" terk edilemeyeceği yönünde bildiriler dağıtmıştı.