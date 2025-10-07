Siyonist İsrail ordusu El-Bire’ye baskın düzenledi: Cami 'sorgu merkezine' dönüştürüldü
İsrail işgal güçleri, Batı Şeria’nın orta kesimindeki El-Bire kentine baskın düzenledi. Kent sokaklarına kontrol noktaları kuran askerler, Filistinlileri darbetti, çok sayıda genci gözaltına aldı.
Görgü tanıklarına göre, El-Bire kentine gece saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerleri, mahallelerde konuşlanarak çok sayıda yolu kapattı.
Askerlerin, kentteki Büyük Ömer Camisi'ni gözaltına alınanların sorgulandığı bir merkeze çevirdiği belirtildi.
FİLİSTİN BAYRAKLARINI İNDİRDİLER
İsrail askerleri, baskın sırasında Filistin bayraklarını direklerden ve dükkânlardan indirdi. Sokaklarda kurulan kontrol noktaları nedeniyle trafik akışı engellendi.
GAZ BOMBALARIYLA SALDIRDILAR
Filistinli sivillere göz yaşartıcı gaz bombaları atan İsrail ordusu, sivillerin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.
Alıkonulup serbest bırakılan Heysem Karan, İsrail ordusunun "kendilerini saatlerce gözaltında tuttuğunu ve serbest bırakılıncaya kadar bir avluda bekletildiklerini" söyledi.
İsrail askerleri ayrıca Ramallah kenti yakınlarında yer alan El-Amari Mülteci Kampı ve Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine de baskın düzenledi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.