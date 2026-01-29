Siyonist İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde 1 Filistinliyi daha öldürdü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusuna ait askeri araçtan açılan ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

ATEŞKES YİNE DELİNDİ

Sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun ateşkesi bir kez daha ihlal ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini vurguladı. Olayın, Han Yunus'un doğusunda yer alan ve Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan "Sarı Hat" olarak bilinen bölgeye yakın Şeyh Nasır mevkiinde meydana geldiği aktarıldı.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Refah kentinin kuzeyindeki konutları yıkmaya devam ediyor.