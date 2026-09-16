Siyonist İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırdı: 1 Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Salahaddin Caddesi'nde bir grup Filistinlinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin kendilerine ulaştığı, yaralı 9 kişinin de tedavi altına alındığı belirtildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör