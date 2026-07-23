Siyonist İsrail ordusu Gazze'de bir bebek ve 3 çocuğu yaraladı

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait araçlar Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Mevasi bölgesine ateş açtı.

1 BEBEK VE 3 ÇOCUK YARALANDI

İsrail saldırısında biri, 1 yaşındaki bebek, diğeri çocuk olmak üzere 4 Filistinli yaralandı.

Yaralanan Filistinlilerden ikisi çadırlarının içinde kurşun isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları da İsrail ordusunun son günlerde bölgeye sık sık ateş açtığı ve bunun sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu söyledi.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini hedef aldı. İsrail hücum botları da Gazze kentinin sahil kesimini bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör