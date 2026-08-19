Siyonist İsrail ordusu Gazze'de karakola saldırdı: 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Siyonist İsrail ordusu Gazze’de karakola saldırdı: 9 kişi hayatını kaybetti
İHA

İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail bu kez de Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Şehrin merkezinde yoğun saatlerde gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Gazzeli yetkililer, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Karakol saldırısından yaklaşık bir saat önce ise Nuseyrat Mülteci Kampına saldırı düzenlenmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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