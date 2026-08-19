Siyonist İsrail ordusu Gazze'de karakola saldırdı: 9 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail bu kez de Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Şehrin merkezinde yoğun saatlerde gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
Gazzeli yetkililer, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Karakol saldırısından yaklaşık bir saat önce ise Nuseyrat Mülteci Kampına saldırı düzenlenmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.
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