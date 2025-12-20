Siyonist İsrail ordusu Kuneytra kırsalına baskın düzenlendi

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin aktardığı haberde, söz konusu baskının İsrail ordusunun Suriye topraklarına yönelik bir hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci ihlal olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.