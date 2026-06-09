Siyonist İsrail ordusu Lübnan’a yönelik saldırılarına devam ediyor: 5 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

6 BELDE HEDEF ALINDI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Sir, Batı Sir, Cebşit, Adşit, Habbuş ve Keferrumman beldelerini hedef aldı.

Adşit beldesindeki bir tavuk çiftliğine düzenlenen saldırıda çiftliğin sahibi yaşamını yitirdi. Habbuş beldesinde bir evin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Keferrumman beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi öldü.

NNA'nın daha sonra geçtiği haberde, İsrail'e ait İHA'nın Nebatiye kent merkezini hedef aldığı, Kefer Sir ile Batı Sir beldeleri arasındaki bölgenin de hava saldırısına uğradığı belirtildi.

Sur kentindeki Masakin Şabiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 1 kişi öldü.

İSRAİL ALÇAK İRTİFADA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Öte yandan İsrail İHA'sı başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, dün, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör