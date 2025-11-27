Siyonist İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Lübnan basınına göre, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda Tuffah bölgesindeki Mahmudiye ve Çarmak beldelerini hedef aldığını belirtti.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Lübnan tarafından saldırılara ilişkin can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.