Siyonist İsrail ordusu Şam kırsalına baskın düzenledi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, üç askeri araç ve beş tanktan oluşan birlik, Şam kırsalına bağlı Beyt Cin beldesi ile Kuneytra iline bağlı Cibata Haşab köyünü birbirine bağlayan yolda kontrol noktasını hedef aldı.

YOLDA GEÇİŞLER ENGELLENDİ

Askerlerin havaya ateş açarak sivilleri paniğe sürüklediği, yol trafiğinin durdurulduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin bulunduğu bölgede nedeni bilinmeyen bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

SURİYE: "BİR YILDA BİNİN ÜZERİNDE HAVA SALDIRISI, YÜZLERCE KARA BASKINI"

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.