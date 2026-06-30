Siyonist İsrail ordusu soykırıma devam ediyor: Bina ve yapılar yerle bir edildi

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede soykırım ve ihlallerine devam ediyor.

3 BÜYÜK YIKIM OPERASYONU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus, kuzeydeki Gazze şehrinde savaşın akabinde ayakta kalan evler ve binalarda 3 büyük yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

Güneydeki Refah kentinin kuzeybatısında gerçekleşen yıkımlara topçu atışları da eşlik etti.

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin kuzeybatısında savaş sonrasında yaşanabilir bölgeden geriye kalan binaları da yıkarak güvenli bölge olmaktan çıkardı.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi ve Senafor Kavşağı bölgelerinde yıkımlar sırasında şiddetli patlamalar yaşandı.

İsrail ordusu yaptığı geniş çaplı yıkımları, savaştan kalan enkazın ortadan kaldırılması amaçlı değil, bölgenin demografik yapısının yok edilmesi ve şehirde geriye kalan mekânsal hafıza silinerek, yerel halkın geri dönüş imkânının fiziksel olarak yok edilmesi süreci olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör