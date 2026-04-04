Siyonist İsrail ordusu Tahran genelini hedef aldı: Altyapı tesisleri vuruldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Tahran genelinde düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

HAVA SAVUNMA TESİSLERİ VURULDU İDDİASI

Açıklamada, Tahran genelinde altyapı tesislerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu'na ait, uçakları hedef almak üzere tasarlanmış füzelerin depolandığı bir hava savunma tesisi dahil İran güçlerine ait hava savunma tesislerinin vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Tahran yönetiminin silah araştırma ve geliştirme tesislerinin güvenliğini sağlayan askeri bir tesisin, bir balistik füze deposunun ve silah üretim, araştırma ve geliştirme tesislerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.