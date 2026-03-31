Siyonist İsrail ordusu Tahran’da silah üretim tesislerini hedef aldı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının dün gece Tahran'a bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

SİLAH GELİŞTİRME VE ÜRETİM TESİSİ DE HEDEF ALINDI

Hedefler arasında balistik füze bileşenleri ile uçaksavar ve tanksavar silahları üreten tesislerin yanı sıra bir silah geliştirme ve üretim tesisinin de yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, balistik füze ve uçaksavar füze fırlatma rampalarını da hedef aldığı savunuldu.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.