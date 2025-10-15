Siyonist İsrail ordusu: ‘Teslim edilen cenazelerden biri rehinelere ait değil’
İsrail ordusu, Hamas’ın dün teslim ettiği 4 cenazeden birinin İsrailli rehinelere ait olmadığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemelerde, Hamas’ın teslim ettiği dördüncü cenazenin rehinelerden hiçbiriyle uyuşmadığı ifade edildi.
IDF açıklamasında, Hamas'ın hayatını kaybeden rehinelerin geri getirilmesi için tüm çabayı göstermesi gerektiği vurgulandı.
HAMAS CENAZELERİ KADEMELİ OLARAK TESLİM EDİYOR
Pazartesi günü hayatta olan 20 rehineyi serbest bırakan Hamas, ölen 28 esirin naaşlarını ise kademeli olarak teslim etmeye devam ediyor.
Pazartesi günü 4 İsraillinin naaşını teslim eden Hamas, o kişilerin Guy Illouz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi ve Daniel Peretz olduğunu açıklamıştı.
Hamas son olarak dün 4 cenazenin daha İsrail'e teslim edildiği duyurmuştu.