Siyonist İsrail ordusundan Batı Şeria baskını: Bir Filistinli yaralandı, 5 kişi gözaltında

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin düzenlediği baskınlarda bir Filistinli yaralandı, aralarında bir foto muhabirinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Siyonist ordu Al Jazeera ofisine baskın düzenleyerek kanalın kapatılma süresini 60 gün daha uzattı.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 14:24

Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri, El Halil kentine bağlı Dura beldesindeki Tabaka köyüne baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucunda, bir Filistinli iki bacağından yaralandı. Aynı operasyon sırasında bir kişi de gözaltına alındı.

FOTO MUHABİRİ EVİNE YAPILAN BASKINDA GÖZALTINA ALINDI El Halil'in batısındaki Tefuh beldesinde yaşayan foto muhabiri İsra Eşref Hamyise, evine yapılan baskın sonrası İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca El Halil'in doğusundaki Beni Naim beldesinde biri kadın olmak üzere 3 Filistinli daha gözaltına alınırken, askerlerin evlerde eşyalara zarar verdiği ve bir miktar paraya el koyduğu bildirildi. NABLUS'TA MÜLTECİ KAMPINA BASKIN: GAZ BOMBALARI VE UYARI BROŞÜRLERİ İsrail askerleri Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi.