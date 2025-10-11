Siyonist İsrail ordusundan Batı Şeria baskını: Bir Filistinli yaralandı, 5 kişi gözaltında
İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin düzenlediği baskınlarda bir Filistinli yaralandı, aralarında bir foto muhabirinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Siyonist ordu Al Jazeera ofisine baskın düzenleyerek kanalın kapatılma süresini 60 gün daha uzattı.
Yerel kaynaklara göre İsrail askerleri, El Halil kentine bağlı Dura beldesindeki Tabaka köyüne baskın düzenledi.
Baskın sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucunda, bir Filistinli iki bacağından yaralandı. Aynı operasyon sırasında bir kişi de gözaltına alındı.
FOTO MUHABİRİ EVİNE YAPILAN BASKINDA GÖZALTINA ALINDI
El Halil'in batısındaki Tefuh beldesinde yaşayan foto muhabiri İsra Eşref Hamyise, evine yapılan baskın sonrası İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
Ayrıca El Halil'in doğusundaki Beni Naim beldesinde biri kadın olmak üzere 3 Filistinli daha gözaltına alınırken, askerlerin evlerde eşyalara zarar verdiği ve bir miktar paraya el koyduğu bildirildi.
NABLUS'TA MÜLTECİ KAMPINA BASKIN: GAZ BOMBALARI VE UYARI BROŞÜRLERİ
İsrail askerleri Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi.
Operasyonda gaz bombaları kullanılırken, çok sayıda ev aranarak tahrip edildi. Askerler ayrıca kamp duvarlarına uyarı broşürleri astı.
AL JAZEERA OFİSİNE DÖRDÜNCÜ KEZ KAPATMA KARARI
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Ramallah'taki Al Jazeera ofisine baskın düzenledi ve kanalın kapatma süresini 60 gün daha uzattı.
Bu karar, Al Jazeera'nın Ramallah ofisinin 4. kez kapatılması anlamına geliyor.
İsrail ordusu Eylül 2024'te Ramallah'taki Al Jazeera ofisine baskın düzenlemiş ve kanal hakkında 45 günlük kapatma emrinin çıkarıldığını açıklamıştı.
Kanalın tüm ekipman ve belgelerine el koyan İsrail ordusu, çalışanların araçları da kullanmasını yasaklamıştı.
İsrail, o tarihten itibaren kanalın kapatma süresini yeniliyor.