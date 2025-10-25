Siyonist İsrail ordusundan Batı Şeria’ya baskın: 9 Filistinli gözaltına alındı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde de İsrail askerleri Kaffin kasabasında Muhammed Eşref Acculi ve Muhammed Vasfi Herşe'yi, Şuveyke semtinde ise Mazuz Jarun'u evlerinde gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentinin batısındaki Selam Caddesi bölgesinde Bilal el-Kavasimi'nin evine baskın düzenleyerek Kavasimi'yi gözaltına aldı. El Halil'in güneyindeki El-Burc köyünde de Atiyye Süleyman et-Telahime'nin evi basılarak içindeki eşyalar dağıtıldı.

CENİN VE EL-BİREH'E BASKINLAR

İsrail ordusu, Cenin'in güneyindeki Anze kasabasına yaptığı baskında Muhammed Ahid Sadaka adlı genci gözaltına aldı. Siyonist askerler, Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bireh kentinin El-Belu bölgesinde ise Ammar Hıdıri isimli Filistinliyi evine yapılan baskınla gözaltına aldı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Selfit'in batısındaki Deyr Ballut kasabasında 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Haberde, baskın sırasında evlerin dağıtıldığı ve gözaltına alınan kişilerin Muhammed Felah Musa, Kays Adil Abdullah ve İbrahim Remzi Mustafa olduğu belirtildi.