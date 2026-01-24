Siyonist İsrail ordusundan Batı Şeria’ya baskın! 9 Filistinli gözaltında alındı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde bir eve baskın düzenledi. Baskında bir baba ile 3 çocuğu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin, beldenin güneyinde yer alan yasa dışı "Karmei Tzur" yerleşimi yakınındaki askeri kampa götürüldüğü bildirildi.

KALKİLYA'DA 5 KİŞİ ALIKONULDU

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de ev baskınları düzenledi. Operasyonlarda 5 Filistinli daha gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.