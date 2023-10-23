Siyonist İsrail rejimi hastanede, okulda, camide, çarşıda öldürmeyi iyi biliyor!

İsrail'in Gazze'ye 16 gündür süren katliam boyutundaki saldırıları önceki gece de aralıksız devam etti. Aynı gece de hem Suriye sınırına, hem Gazze'ye hem Batı Şeria'ya bombalar yağdıran İsrail savaş uçakları Cenin'de bir camiyi, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir pazar yerini, Han Yunus'ta sivillerin sığındığı bir BM okulunu vurdu. Saldırılarda 24 satte 117'si çocuk 216 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Ordusu "Gazze'ye yönelik saldırıları artıracağız" dedi. İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 31 camiyi yıktı.17 Ekim'de El Ahli Baptist Hastanesi'ni vurarak 500 Filistinli'yi katleden İsrail hastanelere yönelik bombalama tehditlerini sürdürüyor. Gazze'deki 20 hastanenin boşaltılmadığı halde vuracaklarını açıklayan İsrail son olarak binlerce kişinin bombalardan kaçarak sığındığı Kudüs ve Şifa hastanelerini hedefine koydu.Eski İsrail Başbakan'ı Ehud Barak BBC'ye yaptığı açıklamada "İsrail yakın zaman içinde 40 binden fazla kişinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenleyecek" diyerek Hamas'ın bu hastaneleri karargah olarak kullandığını öne sürdü.İsrail, 2008'de 22 gün boyunca Gazze'ye bin ton bomba yağdırarak aralarında onlarca çocuğun bulunduğu 1436 Filistinli'yi katletmişti. O günlerde dünya susmuşken 29 Ocak 2009'da İsviçre Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan dönemin başbakanı Erdoğan, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in yüzüne gerçekleri haykırdı. Erdoğan katliamı savunan Peres'e "One Minute" diye itiraz ederek "Biliyorum ki sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, çok iyi biliyorum" diye çıkıştı. Bu sözler zulme karşı vicdanın sesi oarak tarihe geçti.