Siyonist İsrail Suriye’nin güneyinde ihlallerine devam ediyor: Kontrol noktaları kuruldu

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, İsrail işgal güçlerinin 6 askeri araçla köye girdiğini köyde 4 evi aradığı, köy ve çevresinde ise 4 kontrol noktası oluşturduğu belirtildi.

1974 ANLAŞMASI AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında gerçekleştirdiği baskınlar ile sivillere yönelik saldırıların, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık bir ihlali olduğunu vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'in üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.