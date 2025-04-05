Siyonist İsrail vahşetinin sınırı yok: Son 24 saatte 60 Filistinliyi katlettiler

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde işgalini genişletirken katliamlarına da her gün yenilerini ekliyor. Katil İsrail ordusu, daha önce vurup enkaza çevirdiği bölgeleri, derme çatma çadırlardaki aileleri, yiyecek bir şeyler arayan çocukları ve bölgede zor şartlar altındaki aşevlerini ve fırınları vurmaya devam ediyor. Kadın çocuk dinlemiyorlar. Aileler, parçalanmış çocuklarının cesetlerinin parçalarını arıyor. Dün Han Yunus'un batısındaki Katatva Mülteci Kampı'nda bulunan aşevi dahil çok sayıda bölgedeki evlere düzenlenen saldırılarda en az 21 Filistinli daha hayatını kaybetti, Çok sayıda kişi de yaralandı.

HER YERDE ÖLÜM VAR

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda ise 60 kişi yaşamını yitirirken 162 kişi de yaralandı. Zaten çok zor durumdaki hastaneler hastalara müdahale edemiyor. Öte yandan bölgede açlık her saniye daha da derinleşiyor. Un kalmadığı için insanlar ekmek bulamıyor. İsrail'in kasıtlı olarak su tesislerini hedef alması nedeniyle ise bazı bölgelerde ciddi su krizi yaşanıyor. İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1309 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 184 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 669'a, yaralıların sayısının 115 bin 225'e yükseldiği ifade edildi.

GAZZELİ ÇOCUKLARIN TEK İSTEĞİ, DİĞER AKRANLARI GİBİ YAŞAMAK

İsrail'in, etnik temizlik yaptığı Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü'nde savaşın bitmesini, dünyadaki diğer akranları gibi yemeyi, içmeyi, okumayı ve oynamayı istiyor. Han Yunus'taki bir mülteci kampında yaşayan Ali Ebu Said, "Arkadaşlarımla oynamak, okuluma dönmek ve artık İsrail keşif uçaklarının sesini duymamak istiyorum" derken Gazzeli Fatma "Evimize dönmek, yemek içmek, okula gitmek, eskiden olduğu gibi yaşamak, güzel şeyler yemek istiyorum" dedi. Öte yandan Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde çoğu öğrenci 17 binden fazla çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

KATİL ORDUSUNUN İNFAZI BELGELENDİ

İSRAİL ordusunun Tel es- Sultan'a 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananlara yardıma giden 15 sağlık çalışanını vahşi şekilde infaz etmesi belgelendi. Gazze Medya Ofisi, 15 sağlık çalışanını taşıyan ambulans ve itfaiye aracını doğrudan hedef alındığına dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "İşgalci İsrail'in kara lekelerle dolu siciline yeni bir suç daha eklendi. Bir video, işgalci İsrail ordusunun, sağlık, insani ve sivil savunma ekiplerini, insanlık görevlerini yerine getirirken, soğukkanlı bir şekilde ve kasıtlı olarak infaz ettiğini belgeledi" denildi. Videonun, toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alındığına dikkat çekildi.