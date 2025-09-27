Siyonist İsrail yine basını hedef aldı: 1 gazeteci hayatını kaybetti

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 252'ye ulaştı. Gazze'de görev yapan basın mensuplarının sistematik olarak hedef alındığına dikkat çekildi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah'ta bir çadıra saldırı düzenledi. Saldırıda Filistin Medya Merkezi çalışanı gazeteci Muhammed ed-Daye yaşamını yitirdi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Gazetecilerin sistematik olarak öldürülmesinin en sert ifadelerle kınandığı vurgulanırken, Uluslararası Gazeteciler ve Arap Gazeteciler federasyonları ile tüm basın kuruluşlarına "Gazze'de gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçları kınama" çağrısı yapıldı.

Uluslararası topluma Gazze'deki soykırımı durdurmak, gazetecileri korumak ve onların öldürülmesini ve suikastlarını engellemek için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.