Siyonist İsrail yine Gazze Şeridi’ni hedef aldı: 1 Filistinli yaşamını yitirdi

Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sarı Hat dışında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yerinden edilmiş bir Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

10 Ekim'de Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

BÖLGEDE BÜYÜK ÇAPLI YIKIM OPERASYONU

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şehri doğusunda büyük çaplı yıkım operasyonları yürüttüğünü ve Han Yunus'un güneyinde yoğun tank atışları yaptığını belirtti.

"Sarı Hat", İsrail ordusunun konuşlandığı ve Gazze Şeridi'nin doğusundaki alanın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan bölgeler ile Filistinlilerin batıya hareket etmesine izin verilen bölgeleri birbirinden ayırıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu bu ihlalleri sonucu 11 Ekim'den bu yana 312 Filistinliyi öldürdü ve 760 kişiyi yaraladı.