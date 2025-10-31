Siyonist İsrail yönetimi Gazze’de can almaya devam ediyor: 3 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdü. Han Yunus ve Gazze kentinde düzenlenen saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu güneydeki Han Yunus kentini bombalarken, Gazze kentine de sahil kesiminden İsrail hücumbotlarıyla ateş açtı.
Han Yunus'taki saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybederken, Gazze kentinin Cella Caddesi'nde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
ATEŞKES DEVREDE AMA SALDIRILAR BİTMEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.