Siyonist İsrail yönetimi kana doymuyor: Gazze’de ölenlerin sayısı 1445’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

SON 48 SAATTE 7 ÖLÜM

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, hastanelere son 48 saatte 7 kişinin cenazesi ile 20 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 4'ünün yeni saldırılarda öldüğü, 2'sinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1 kişinin cenazesinin ise enkazdan çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1445 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 72 kişinin yaralandığı ve daha önce enkaz altında kalan 835 kişinin cenazesine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı tarihten bu yana toplam can kaybının 74 bin 228'e, yaralı sayısının ise 175 bin 188'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör