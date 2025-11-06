Siyonist İsrail yönetimi: Mısır sınırını kapalı askeri bölge ilan ediyor

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, ordu, polis ve iç istihbarat yetkilileriyle yaptığı toplantıda Mısır'ın Sina Yarımadası üzerinden İsrail'e İHA'larla kaçakçılık yapılması konusunu ele aldı. Görüşmelerin ardından Katz'ın sınır hattının kapalı askeri bölge ilan edilmesi talimatını verdiği ifade edildi.

ATEŞ AÇMA TALİMATLARI DEĞİŞTİRİLECEK

Yeni düzenlemeyle, bölgede ateş açma kurallarının yeniden düzenleneceği belirtilerek, sınır bölgesine izinsiz giren kişiler ile İHA operatörlerinin hedef alınabileceği ifade edildi.

ŞİN-BET: "İHA'LARLA YAPILACAK SİLAH KAÇAKÇILIĞI TERÖR TEHDİDİ SAYILACAK"

Katz'ın, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ile de konuyu görüştüğü, kurumun "Mısır sınırındaki İHA'larla yapılan silah kaçakçılığını terör tehdidi olarak sınıflandırmak" için çalışma başlattığı bildirildi.

İsrail, "Mısır sınırında İHA'larla silah kaçaklığı yapıldığını" iddia ediyor.