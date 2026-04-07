Siyonist İsrail'den ABD'ye İran baskısı: Trump barış isterken Netanyahu savaşı zorluyor!
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için 48 saatlik süre tanışmış, dün ise bu süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran yönetimiyle 'savaşın bu aşamasında' bir ateşkes anlaşması imzalamamasını istediği ileri sürüldü.
"BÜYÜK RİSKLER TAŞIYOR"
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun dün telefon görüşmesi yaptığı Trump'a İran'la yapılacak bir ateşkes anlaşmasının 'büyük riskler taşıdığını' söylediği iddia edildi.
ABD'DEN 'ATEŞKES MÜMKÜN OLABİLİR' CEVABI
Üst düzey İsrailli yetkiliye göre, Trump Netanyahu'ya cevaben ABD'nin taleplerini kabul etmeleri halinde İran'la bir ateşkesin mümkün olabileceğini, ancak Tahran yönetiminin elindeki zenginleştirilmiş uranyumun tamamını teslim etmeyi ve uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.