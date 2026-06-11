Siyonist İsrail’den basına engel! Fransız gazetecinin ülkeye girişine izin verilmedi

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Froussard'ın Fransa'nın başkenti Paris'e gönderildiğini açıkladı.

Chikli, "Hamas'ı desteklediğini ve 7 Ekim katliamının 'bağlam içinde' değerlendirilmesi gerektiğini savunduğunu" ileri sürdüğü Fransız gazeteci Froussard'ın, Ben Gurion Havalimanı'ndan Paris'e doğru yola çıktığını kaydetti.

"SABIR GÖSTERMEYECEĞİZ"

Daha önce Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour'un da ülkeye girişine izin vermediklerini anımsatan Chikli, İsrail'e yönelik yaptırım ve boykotları destekleyenlere "sabır göstermeyeceklerini" ifade etti.

İsrail basını, Fransa'nın İsrail Büyükelçiliği'nin bu karara tepki gösterdiğini aktardı.

Froussard, son 6 yıldır Kudüs ve Ramallah'ta Fransız medya kuruluşları için görev yapmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör