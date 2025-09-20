Siyonist İsrail’den gasp kararı! 140 dönümlük araziye el koyacaklar
İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 140 dönümlük araziye el koyma kararı aldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, Anata beldesinde Filistinlilere ait arazilerin gasbedileceği bildirildi. El konulacak toprakların, yasa dışı "Ma'ale Adumim" yerleşimine giden yolların genişletilmesi ve otopark yapımı için kullanılacağı kaydedildi.
E1 PROJESİ İŞGALİ GENİŞLETİYOR
İsrail'in bu adımı, Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi hedefleyen ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini büyütmeyi öngören "E1 Projesi" kapsamında atılıyor. 1999'da başlatılan projeyle 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmiş, 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa planı devreye sokulmuştu.
DOĞU KUDÜS İZOLE EDİLİYOR
Proje ile Doğu Kudüs'ün, Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve tamamen izole edilmesi amaçlanıyor. Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahalleleri, yeni gasplarla birlikte sistematik olarak işgal ediliyor.