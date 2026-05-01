Siyonist İsrail’den insanlık dışı muamele! Türk vatandaşı darp edildi, Parasına bile göz diktiler

Türk vatandaşı Hüseyin Oral işgalci İsrail askerleri tarafından darp edildi. Darp görüntüleri Küresel Sumud Filosu'nun resmi hesabından paylaşıldı.

Oral yüzündeki darp izlerini göstererek "Bana ne yaptıklarını görmek ister misin? 1000 euro paramı ve ehliyetimi çaldılar. Hiçbir sebep yokken. Geri vereceklerini söylediler ama vermediler" ifadelerini kullandı.

Sumud Filosu'nda İsraillilerin alıkoyduğu Hüseyin Oral yaşadıklarını anlattı: Darp edip, parasını çaldılar! | Video

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör