Siyonist İsrail’den Kanadalı heyete engel: Milletvekilleri Batı Şeria’ya alınmadı

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanadalı özel bir heyetin Batı Şeria ziyaretinin İsrail tarafından engellendiğini duyurdu. Anand, sınır kapısında Kanadalılara yönelik kötü muamele nedeniyle İsrail makamlarına itiraz ettiklerini belirtti.

"SINIRDA İTİLİP SORGULANDIK"

Heyette yer alan milletvekillerinden İkra Halid, yaklaşık 30 kişilik grupla birlikte Batı Şeria'ya geçmek isterken İsrailli görevliler tarafından kenara çekildiklerini ve ek sorgulamaya tabi tutulduklarını söyledi. Halid, sınır kapısında birkaç kez itilerek kötü muameleye maruz kaldığını da ifade etti.

Öte yandan İsrail'in Ottova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kanadalı heyetin, Uluslararası İslami Yardım Vakfı'yla "bağlantılı oldukları" için Batı Şeria'ya geçişine izin verilmediği savunuldu.