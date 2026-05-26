Siyonist İsrail'den Lübnan'a kara harekatı: Ateşkese rağmen işgal büyüyor!
Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı bir birliğin, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğu Zavtar beldesine girdiği belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişiti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarının ardından Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavtar beldesini işgal etti. Hizbullah ise Nebatiye kent merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan belde ve çevresinde İsrail hedeflerine bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı.
SALDIRILAR ŞİDDETLENDİ
Açıklamada, saat 09.45'te beldedeki dere yatağı çevresinde bulunan İsrail askerleri ve araçlarının roketlerle hedef alındığı, saat 07.00'de ise aynı bölgeye topçu atışları gerçekleştirildiği ifade edildi.
Hizbullah ayrıca, sabaha karşı yoğun hava ve topçu desteği altında beldeye ilerleyen İsrail güçleriyle çatışmaya girdiklerini ve saat 08.45'te bir Merkava tankını imha ettiklerini ileri sürdü.
İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI TEHDİDİ GELMİŞTİ
İsrail ordusu, öğle saatlerinde ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti için saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine göç etmelerini istemişti.
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmiş ve sınır hattında "sarı hat" adıyla tampon bölge oluşturduğunu duyurmuştu.
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişiti.