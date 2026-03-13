Siyonist İsrail’den Mescid-i Aksa engeli: Ramazan ayının son cumasında da kapalı

İsrail yönetimi, Ramazan ayının son cumasında da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapalı tuttu.

İran'a yönelik saldırıların ardından alınan toplanma yasağını gerekçe gösteren İsrail makamları, Müslümanların Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermedi.

AKSA'YA GİRİŞLER ENGELLENDİ

İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana ibadete kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının dördüncü ve son cuma namazı da kılınamadı.

Camiye girişlerin engellenmesi nedeniyle Müslümanlar cuma namazını Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki farklı noktalarda kılmak zorunda kaldı.

CAMİDE SADECE GÖREVLİLER KALDI

İsrail yönetimi, İran'a yönelik saldırıların ardından aldığı toplanma yasağını gerekçe göstererek Aksa'yı kapalı tutmayı sürdürüyor.

28 Şubat'tan bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca güvenlik görevlileri ile Kudüs İslami Vakıflar Dairesi çalışanlarının bulunduğu bildirildi. Bu kişiler namaz vakitlerinde ezan okuyarak namazları kılıyor.

Normal şartlarda Ramazan ayının son on gününde yüz binlerce Müslümanın akın ettiği Mescid-i Aksa'da bu yıl cuma namazı yalnızca sınırlı sayıdaki görevlinin katılımıyla kılındı.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in ramazan ayında ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınamıştı.

İSRAİL'İN KISITLAMALARI

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlere izin verilmeyeceği bildirilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs'teki diğer dini mekanları da kapsıyor. Bunlar arasında, Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi de bulunuyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.