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Giriş Tarihi: 5.11.2024 12:21 Son Güncelleme: 5.11.2024 12:22

Siyonist İsrail’den soykırıma devam kararı: Ateşkes önerilerini reddetti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’in ateşkes tekliflerini geri çevirdiğini bildirdi.

DHA
Siyonist İsrail’den soykırıma devam kararı: Ateşkes önerilerini reddetti

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin uluslararası toplumu İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığı için eleştirdiği kaydedildi.

Mikati, uluslararası toplumu İsrail'e baskı uygulamaya çağırırken Lübnan'ın 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına bağlılığını ve güneyde Lübnan ordusunu takviye etme teklifini tekrar ederek, ateşkes girişimlerini memnuniyetle karşılamalarına rağmen İsrail'in ateşkes için yapılan çözüm önerilerini reddettiğini, savaş suçlarını artırdığını ve arkeolojik alanları bile hedef aldığını bildirdi.

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Siyonist İsrail’den soykırıma devam kararı: Ateşkes önerilerini reddetti
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