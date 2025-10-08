Siyonist İsrail’den yeni provokasyon: Harem-i İbrahim Cami ibadete kapatıldı

El Halil Vakıflar Genel Müdürü Emced Kerce, İsrail makamlarının camiyi Sukot (Çardaklar) Bayramı sebebiyle, kutlamalarını güvence altına almak bahanesiyle kapatma kararına tepki göstererek bunu caminin kutsallığına açık bir saldırı ve Müslümanların ibadet yerlerine erişim hakkına yönelik "provokatif bir ihlal" olarak değerlendirdi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek Çarşamba ve Perşembe günleri boyunca caminin tamamını ibadete kapattığı belirtildi.

EL HALİL'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İsrail ordusu Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek El-Halil'in Eski Şehir bölgesindeki Cabir, Selayime ve Vad el-Hasin mahallelerinde iki gündür sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Yahudilerin üç büyük bayramının sonuncusu kabul edilen Sukot (Çardaklar) Bayramı, bu sene 6 Ekim'de başladı ve bir hafta sürecek.

Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğulları'nın çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor. İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, "çardaklar" anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.